Ti måneders fængsel til fynbo for indbrud: Er tidligere dømt for lignende kriminalitet

46-årig mand blev torsdag idømt fængsel for primært smykkeindbrud, fortæller anklager Mia Jensen ved Fyns Politi.

En 46-årig mand fra Nordfyn kan se frem til 10 måneder i fængsel, efter at han er blevet dømt skyldig i flere indbrud ved Retten i Odense torsdag.

Indbruddene skete i november og december 2018 i Søndersø og Morud. Ifølge tiltalen har det drejet sig om fire indbrud, et forsøg på indbrud og et hæleriforhold. Han er dog ikke blevet kendt skyldig i alle forholdene.

Han er blevet dømt for tre af de fire indbrud, forsøget på indbrud og forholdet om hæleri. Det fortæller Fyns Politis anklager på sagen Mia Jensen, der også oplyser, at han kom ind i boligerne ved at ødelægge ruderne.

- Han har knust ruder med en genstand for at få adgang til husene. Og han er hovedsageligt gået efter smykker, fordi det er lettere at omsætte, fortalte han, ifølge anklageren, i retten.

Mia Jensen fortæller, at det ikke kom frem, hvor mange penge der er stjålet for.

Noget af det er arvestykker med stor affektionsværdi, siger hun.