Temaaften: Tidligere misbruger hjælper psykisk syge

Bogense: Bedre Psykiatri står bag en temaaften om Peer-to-peer-metoden.

Arrangementet i frivilligcentret Sløjfen på Poppelvej 4 i Bogense torsdag 28. marts kl. 19 er gratis.

Peer-to-peer-metoden går ud på, at en person, der har haft en psykisk sygdom eller stadig har en psykisk sygdom, men som har lært at mestre den, i en periode som frivillig støtter en bruger, der har en psykisk sygdom.

Rico Jacobsen har været misbruger og har haft angst og depression i mange år. I dag har han det godt og er nu en fuldtidsansat på et bosted. Der er han ansat som relations-medarbejder med Peer-kompetencer.

Han er altså ansat ud fra sine erfaringer og sin arbejdserfaring. Nu driver han sin egen konsulentvirksomhed ved siden af.

- Drømmen for mig er at blive ved med at arbejde som peer-medarbejder og også at kunne holde foredrag og derved få budskabet ud omkring det, fortæller han i en pressemeddelelse.

Man tilmelder sig mødet i Bogense ved at skrive til heidi@lulupedersen.dk.

- Og alle er velkomne, fortæller Heidi Andersen, der er formand for Nordfyns-afdelingen af Bedre Psykiatri. /SH