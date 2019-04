Nordfyn: Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) og formand for Landdistrikternes Fællesråd Steffen Damsgaard sætter fokus på bredbåndsdækning i landdistrikterne, når de mandag 8. april besøger Ejby og Ørbæk i Nordfyns Kommune.

Hovedparten af de cirka 200.000 husstande, der fortsat ikke har tidssvarende bredbånd, ligger i landdistrikterne. Derfor er gode rammebetingelser for udrulning af digital infrastruktur et væsentligt element i forhold til at sikre vækst og udvikling i hele Danmark.

Kl. 13.45-14.15 besøges Ejlby, hvor hele landsbyen har adgang til fibernet med hastigheder på op til 1000 Mbit/s - 10 gange hurtigere end den landspolitiske målsætning for 2020.

Kl. 14.30-15 Besøges Ørbæk, der er et af de få områder i Nordfyns Kommune, hvor ikke alle borgere har god og stabil bredbåndsdækning.

Alle folketingets partier vedtog 17. maj i fjor at afsætte 100 millioner kroner til bredbåndspuljen målrettet de tyndt befolkede dele af landet.