Talentspejder: Maja Louise får hjælp af Birgit til at se sine styrker

Programmet fra Talentspejderne indeholder blandt andet små kort med spørgsmål og begreber som mentor og mentee kan bruge som udgangspunkt for samtalen. På kortet, som Maja Louise Sørensen har trukket, står ordene fornuft, forsigtighed og diskretion, og Birgit Ximenez må ud i en forklaring om, hvad det vil sige at udvise diskretion. Foto: Nils Svalebøg

Birgit Ximenez er mentor gennem Talentspejderne. Hun mødes 24 gange med 15-årige Maja Louise Sørensen, der får større tro på sine egne evner og styrker gennem samtalerne med sin mentor.

Bogense: Der er kage på bordet foran Maja Louise Sørensen og Birgit Ximenez denne eftermiddag tæt op under jul. Men kagen skyldes hverken julen eller det første punkt på eftermiddagens dagsorden "besøg af journalist". Lækkerierne skyldes, at det er møde nummer 16 mellem den 15-årige skoleelev Maja Louise Sørensen og den pensionerede lærer Birgit Ximenez. Birgit Ximenez er mentor for Maja Louise Sørensen gennem programmet Talentspejderne, hvor skoleelever i 7., 8. og 9. klasse kan få en erfaren mentor, hvis skolen mener, at de kan have gavn af en mentor, der hjælper dem med at "få øje på og udvikle deres evner og talenter", som organisationen Talentspejderne beskriver det. Møderne mellem Maja Louise Sørensen og Birgit Ximenez, der foregår på neutral grund hos Frivilligcenter Nordfyn, følger en fast skabelon. Det betyder blandt andet, at møde nummer 16 udløser et diplom til Maja Louise og 400 kroner, som de to skal bruge i fællesskab. Og så fejres milepælen altså med kage.

Talentspejderne Landsforeningen Talentspejderne er en frivillig, fondsfinansieret, non-profit organisation, som hjælper unge med at få øje på og udvikle deres evner og talenter.



Organisationen uddanner frivillige mentorer, der bliver tilknyttet en ung person mellem 12 og 15 år.Talentspejderne betegner mentorerne som "rollemodeller, der anerkender unge, som de er - og hjælper dem med at se og udfolde deres evner og talenter." Mentoren møder den unge 24 gange af halvanden time, hvor de arbejder gennem et program.Det er skolerne, der har ansvar for at udvælge de unge, de mener, kunne have godt af et forløb.Hvis du har mod på at blive mentor, kan konsulent Maibritt Henning Bajric kontaktes på telefon 6155 5010.

Som regel foregår møderne mellem Birgit Ximenez og Maja Louise Sørensen i et mødelokale hos Frivilligcenter Nordfyn, men det sker også, at de går en tur. Foto: Nils Svalebøg

Maja Louises styrker Maja Louise Sørensen går i 9. klasse på Bogense Skole, og det var hendes lærer her, der spurgte, om hun havde lyst til at få en Talentspejder-mentor. Et tilbud hun takkede ja til, og siden sommerferien har hun mødtes en gang om ugen med Birgit Ximenez, der er pensioneret fra jobbet som lærer på Bogense Skoles afdeling Kongslund. - Jeg får hjælp til at finde mine gode sider og leve et godt liv, for eksempel at gå i seng i ordentlig tid, have madpakke med i skole, spise sundt og gøre noget godt for andre, fortæller Maja Louise Sørensen. I den mappe, som Talentspejderne har udviklet med emner til de enkelte møder, indgår også en test, der blandt andet viser, hvordan Maja Louise Sørensen bedst lærer. - Hun passer fint til skolesystemet. Hun er auditiv og visuel, og så har hun nogle super sociale kompetencer, forklarer Birgit Ximenez. - Men hun gider desværre ikke være lærer, smiler den pensionerede lærer. Maja Louise Sørensen selv kan ikke helt forstå, at hun scorer så højt på samarbejde og loyalitet i testen af hendes sociale kompetencer. - Jeg synes virkelig ikke, jeg er sådan. Jeg arbejder mest alene, siger den 15-årige skoleelev, der oplever, at timerne med Birgit Ximenez hjælper hende til at finde sig selv. At forstå sig selv. - Jeg får en indre ro, forklarer hun.

- Vi kan snakke om alt Maja Louise Sørensen håber på at fortsætte på matematisk linje på Nordfyns Gymnasium efter sommerferien, og derefter ser hun en fremtid som arkitekt eller byggetekniker for sig. Da mentor-forløbet begyndte, fortale hun Birgit, at hun gerne ville være ingeniør. Derfor arrangerede Birgit Ximenez et møde med en tidligere elev, der er ved at være færdiguddannet som ingeniør. - Og så fandt jeg ud af, at det ikke er noget for mig, fortæller Maja Louise. Også Birgit Ximenez får meget ud af møderne med sin unge mentee. - Jeg får lov at opleve verden gennem andre øjne. Teenagelivet er jo en svær periode i spændet mellem barn og voksen, og jeg håber da, at jeg kan rykke noget for Maja Louise, så hun får mere tro på sig selv, siger Birgit Ximenez, der også ser det som en gave fra Maja Louises forældre, at hun får lov at komme så tæt på deres datter. - Hun starter jo med at være en fremmed, men pludselig åbner man op og kan snakke om alt, forklarer Maja Louise Sørensen. Og ved møde nummer 16 handler snakken blandt andet også om, hvad de skal bruge de optjente 400 kroner til. En bowlingtur måske. - For hun vil gerne slå mig i bowling, smiler Birgit Ximenez.