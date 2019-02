Tak for mad: Tilskuerne til VM i cyklecross spiste fem tons pommes frites

VM i cyklecross blev over en bred kam en succes for detailhandlen. SuperBrugsen i Søndersø gik forrest i salget af fastfood, og fredag bliver der mulighed for at smage, hvad de udenlandske fans ikke kunne få nok af.

Bogense: - Vi kan næsten ikke få armene ned. Hold op, hvor den sad lige i skabet, lyder det fra uddeler ved SuperBrugsen i Søndersø, Michael Bjerg, efter weekendens VM i cyklecross. SuperBrugsen var repræsenteret med tre telte, hvor omkring 150 frivillige hjalp til med at servicere de mange gæster. Michael Bjerg og hans team har da også grund til begejstring efter en bruttoomsætning på cirka 350.000 kroner og stort set udsolgt af de fem tons pommes frites, som gik rent ind hos især belgierne og hollænderne. Men nogle rester er der tilbage, og på fredag vil SuperBrugsen uddele smagsprøver af de populære burgere med kød fra Ditlevsdal Bison Farm. - Vi sætter en annonce i avisen for at sige tak for samarbejdet og annoncerer noget smagning. Så hvis man ikke nåede at opleve det derude, kan man prøve det på fredag. Det var en fantastisk ting at være med til, og vi vil gerne slutte det ordentligt af, siger Michael Bjerg.

- Det var noget af det mest festlige, jeg har oplevet. Jeg har sjældent mødt så mange glade mennesker. Jens Erik Ørgaard, medindehaver af Café Onkel.

SuperBrugsen i Søndersø havde ikke regnet meget forkert, da de regnede med at sælge 5,8 tons pommes frites. De sultne tilskuere levnede ikke det store. Foto: Sugi Thiru

Tilfredse brødre Ligeledes er det gået over al forventning hos Meny i Bogense. Købmændsbrødrene Lasse og Palle Andersen havde påtaget sig opgaven at servicere det cirka 200 mand store pressekorps, som havde base i Støberiet. For Lasse Andersen virkede det som om, at alle mennesker i Bogense hjalp til og alene i fodboldklubben, som han er formand for, var der 40 frivillige. Også hos Café Onkel i Bogense var VM en succes. Indehaverne, Grethe og Jens Erik Ørgaard, der havde caféen fyldt op med især belgiere og hollændere, var mandag stadig i gang med at rydde op efter den store fest. De var begge trætte efter en særdeles travl weekend og i godt humør. - Det har været hårdt, og vi er virkelig trætte, men vi gør det gerne igen, sagde Grethe Ørgaard. Hendes mand Jens Erik Ørgaard fortalte, at hollænderne som vandt guld, næsten ikke var til få ned fra bordene. - Det var noget af det mest festlige, jeg har oplevet. Jeg har sjældent mødt så mange glade mennesker.

Mange gav en hånd med Café Onkel servicerede fra hele fire steder omkring caféen med blandt andet et partytelt samt et ekstra køkken i den gamle nabogrillbygning. De havde fuld bemanding på, og både familie og venner gav en hånd med. Og det var guld værd, lyder det fra Grethe Ørgaard. Ægteparret fortæller, at omsætningen var fem gange større end på en normal weekend. De udvidede åbningstider betød, at de først lukkede klokken halv to om natten lørdag. Både fredag og lørdag slukkede de til sidst varmelamperne, så de glade belgiere og hollændere til sidst så småt forduftede.