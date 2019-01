TV-succes: Lykke-Per scorer damer i nordfynsk sengetøj

Nordfyn: Man skal vide det, for at lægge mærke til det, men når Lykke Per ruller sig i lagnerne med sine kvindelige erobringer eller spiser i fint selskab, så trækker det tråde til et mørkt og uopvarmet loft i Bogense.

Selvom Henrik Pontoppidans klassiske roman handler om Peter Andreas Sidenius, der forlader sin fars østjyske præstegård og flytter til København, så er der også små bider af Nordfyn strøet ud over den meget roste serie.

På Nordfyns Museum i Bogense havde man nemlig under filmoptagelserne besøg af en regissør, der ad omveje havde hørt om et stort fint 1800-tals spisestel, der befinder sig på museets magasin.

- Stellet har været udstillet på et tidspunkt, og så var der en der kendte en, som kunne huske, at vi havde det stående, fortæller museumsleder Palle E. Petersen.

Samtidig lånte filmholdet en del sengetøj på museet, som Lykke Per i flere scener boltrer sig i i kvindeligt selskab.

- Det er jo sjovt at kunne genkende vores genstande i filmen og det giver dem jo også en ny historie. Stellet er meget stort og komplet med store suppeterriner, fade og kander, siger Palle Petersen, der regner med at noget af stellet nu skal komme til ny ære i en kommende udstilling på museet.