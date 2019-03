Syv bisoner på afveje i Morud: - De opførte sig som børn, der var ude at lave ballade

Tyren gad ikke med tilbage, cyklister blev overrasket over pludselig at møde bisoner på cykelstien. Sådan skete der så meget, da syv bisoner onsdag morgen havde held til at stikke af fra Ditlevsdal Bison Farm.

Syv stk. for at være præcis. Her i blandt en cirka et ton tung tyr. Der var dog ikke noget gumpetungt over måden hverken han eller de øvrige dyr bevægede sig på.

Beskeden var, at flere bisoner havde haft held til at slippe fri. Jurassic Park-lignende tilstande var der ikke tale om, men mon ikke der sneg sig en snert af forskrækkelse ind hos de mennesker, der pludselig så en flok bisoner.

Morud: Niels Henrik Ove, ejer af Ditlevsdal Bison Farm var sløj og var onsdag morgen derfor mest stemt for at blive liggende lidt længere i sengen. Men det blev der lavet om på, da telefonen ringede.

Biler standsede

Der blev også tid til at græsse lystigt på et nærtliggende areal. På et tidspunkt befandt de sig på Tokkerudvej, hvor forbipasserende bilister standsede op og satte bilen på tværs af vejen for at sætte en stopper for bisonernes videre færd. Niels Henrik Ove og en håndfuld hjælpere satte alt ind på at fange dyrene.

Taktikken var at lokke dem med en spand foder, som Niels Henrik Oves datter, Helene Simmelkjær Ove, gik med. En af de undvegne kvier har hun, populært sagt, haft som en slags kælebison, hvilket hjalp på lysten til at følge efter. Snart begav de øvrige dyr sig også stille og roligt på vej tilbage mod farmen. Undtagelsen var tyren.

- Den virkede som en 15-årig betænksom herre, der var ude at gå tur og nok selv skulle bestemme, hvornår den ville hjem.

I situationen var Niels Henrik Ove mest bekymret for, om en eller flere bisoner ville forvilde sig ud på Søndersøvej og derfor komme i fare for at kollidere med en bil.

- Bisoner er ikke farlige for mennesker, hvis man holder den nødvendige afstand. De vil aldrig i selv søge konfrontationen.