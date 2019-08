Svømmeklub i alvorlig krise: Mangler to frivillige trænere forud for sæsonen

Med kun få dage til opstarten er Bogense Svømmeklub ude, hvor den nærmest ikke kan bunde. Over 50 børn risikerer at måtte droppe svømmeundervisning i denne sæson, da klubben her og nu mangler to frivillige trænere.

- Det betyder desværre også, at vi måske ikke kan køre svømmeklubben videre på sigt, da det er rigtig mange kontingentkroner og medlemstilskud, vi i så fald går glip af. Vi har en høj månedlig leje af svømmehallen, og den skal betales, også selvom vi har et ledigt bassin en time om ugen, meddeler bestyrelsen.

Hvis det ikke lykkes at finde to trænere hurtigst muligt, kan det også få fatale konsekvenser for Bogense Svømmeklubs eksistens.

- Hvis der ikke er flere af vores medlemmer/forældre, som vil engagere sig i frivilligt arbejde en enkelt gang om ugen og blive en del af Bogense Svømmeklubs trænerstab, bliver vi desværre nødt til at aflyse fire hold tirsdag mellem klokken 17-18. Det betyder, at der er over 50 børn i det store bassin, som ikke kommer til at svømme i denne sæson, oplyser bestyrelsen bag Bogense Svømmeklub i en mail sendt til avisen.

Bogense: Så er det frem med redningskransen. Bogense Svømmeklub er i alvorlig krise og mangler to frivillige trænere forud for sæsonen, der allerede går i gang i denne uge.

Afhængige af frivillige

En frivillig forening som Bogense Svømmeklub er dybt afhængig af frivillige kræfter og ildsjæle, der vil yde en indsats for, at børnene kan modtage svømmeundervisning.

- Vi sørger for at klæde vores trænere på med relevante kurser, og man får lov til at svømme gratis på et hold (eller ens barn kan få en gratis plads), når man er træner hos os. Man er altid to om et hold, og der vil være en hjælpetræner tilknyttet, så man står aldrig alene med et hold, oplyser bestyrelsen.

Hvis du vil være med til at sikre, at over 50 børn kan komme til svømning i denne sæson samt at Bogense Svømmeklub ikke risikere at lukke i fremtiden, kan du kontakte bestyrelsen på: bogensesvoemmeklub@hotmail.com eller ved at ringe til Lone Nedergaard, næstformand i Bogense Svømmeklub, på tlf. 40883535.