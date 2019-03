Svar på læserbrev: Alle ansøgninger behandles med fuld åbenhed

Debat: Som svar på Kaj Andersens læserbrev den 19. marts 2019.

Soroptimisterne fik ved seneste ansøgningsrunde en andel af kulturmidlerne. Soroptimisterne havde indsendt en meget spændende ansøgning, hvor man indgik et samarbejde med Det Fynske Kunstakademi. Udvalget bakkede enstemmigt op om ansøgningen og tildelte på Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 7. januar 2019 50.000 kroner til projektet.

Det er rigtig ærgerligt, at Det Fynske Kunstakademi så efterfølgende alligevel ikke ønsker at gennemføre projektet. At Soroptimisternes samarbejdspartner melder fra, er ikke noget Erhverv-, Kultur- og Fritidsudvalget er herre over.

Rammerne for kulturmidlerne, som Kaj Andersen angriber, er i øvrigt til for at sikre, at alle ansøgninger behandles med fuld åbenhed og på samme vilkår i forhold til de kulturmidler, der til enhver tid er til rådighed.

Vi tager politisk stilling til ansøgningerne både i forbindelse med selve ansøgningsfristen og efterfølgende løbende, såfremt der er flere kulturmidler at dele ud af. Alt lægges frem på vores dagsorden, når kulturmidlerne skal fordeles.

Man kan selvfølgelig være imod denne åbenhed, men for mig er åbenheden meget vigtig, når vi samarbejder med vores mange frivillige foreninger, som gør et kæmpe arbejde for at styrke kulturen på Nordfyn.