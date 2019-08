Svært valg i byrådssalen: Lyngvilds kjoler udfordrer gæsterne

Bogense: Bare jeg måtte stemme på de tre flotteste kjoler i stedet for den flotteste.

Annelise Brix fra Odense har svært ved at beslutte, hvor hendes kryds skal sættes, efter at hun har nærstuderet Jim Lyngvilds specialdesignede kjoler, der under Rosenfestivalen er udstillet i byrådssalen og det tilstødende lokale på Bogense Rådhus.

Men der skal sættes ét kryds på stemmesedlen, for at Annelise Brix kan deltage i konkurrencen om en af de to præmier, en stol fra Den gamle Købmandsgård eller produkter fra Jim Lyngvilds hudplejeserie Raunsborg. Annelise Brix beslutter sig for at stemme på kjole nummer 8, en kjole skabt af fjer, blandt andet smukke påfuglefjer.

Annelise Brix kommer fra Odense, og det er første gang, hun er til Rosenfestival i Bogense. Men det bliver bestemt ikke sidste gang.

- For hvor er her meget at se på. Hvor er det flot, siger hun, før hun forlader rådhuset for at begive sig ud i solen og menneskemylderet i købstadens gader.

Gæsten fra Odense er langt fra den eneste, der har svært ved at beslutte sig til, hvilken kjole, hun skal stemme på.

- Hvor er det svært, de er så flotte alle sammen. Så kreative, lyder det fra mange, mens de studerer og vurderer romantiske, dramatiske, forførende, royale kjoler dekorativt anbragt på giner imellem rosendekorationer i store, hvide rokokokrukker. På gulvet er der græstæppe og på væggene kæmpestore malerier af danske dronninger. Alt i alt en indretning meget langt fra det sædvanlige byrådslokale, hvor de nordfynske politikere træffer store beslutninger.

Jim Lyngvild-udstillingen kan ses på rådhuset igen søndag fra klokken 10 til 17.