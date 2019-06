Surfer kom godt i land: 15-årig ville have surfbræt med hjem

En 15-årig dreng ville have sit surfbræt med sig i land, da han faldt i vandet, men han kom så langt væk fra kysten ved Bogense, at familien alarmerede beredskabet og politi. Beredskabet fandt dog hurtigt frem til den unge surfer, der aldrig havde følt sig i fare.

Redningshelikopteren var netop ved at gøre sin entre i eftersøgningen, da mandskabet på den lokale båd fra beredskabet i Bogense fredag aften fandt frem til en ung surfer, som var meldt savnet.

Det vidste den 15-årige dreng dog intet om, da han blot ville have sit surfbræt med sig hjem, efter at han var faldet i vandet og var drevet et godt stykke i retning af Æbelø, fortæller indsatsleder Jesper Vestergaard fra Beredskab Fyn.

- Han havde aldrig følt sig i fare og var i godt humør, da vi fandt ham. Han ville bare have sit surfbræt med sig hjem, siger Jesper Vestergaard.

Før det var der gået nogle urolige timer for drengens familien, som havde set ham stå ud på brættet tidligere på eftermiddagen fra havnen i Bogense, men da han på et tidspunkt forsvinder for dem, og de efterfølgende heller ikke kan få kontakt til ham, kontakter de beredskabet.

- I den slags sager tager vi ud med en båd, og der bliver sendt dykkere afsted fra Odense, samtidigt med at Forsvaret sender en helikopter og både, hvis de har nogen i nærheden, siger Jesper Vestergaard.

Det blev altså en tidlig dag for både beredskab og helikoptermandskabet, som kunne vende rundt og flyve retur mod det jyske.

- Vi fandt ham vel en 10-15 minutter efter, vi var sejlet ud fra Bogense i det lave vand ud for Æbelø, siger Jesper Vestergaard, som fik forenet den unge surfer med en lettet familie.