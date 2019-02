Succes med impulskøb: Søndersø-virksomhed indgår stor aftale med Salling Group

Søndersø: Skulle der være enkelte, som tror, at det er mere eller mindre tilfældigt, hvordan varer sættes op i supermarkeder, er virksomheden ABA Noon Food A/S i Søndersø måske et af de bedste eksempler på, at det ingenlunde er tilfældet.

Virksomheden har specialiseret sig i at få kunderne til at foretage impulskøb. Det vil sige at tænke på ned til den mindste detalje og på den mest opfindsomme måde at få ideer til, hvad kunderne også kunne få lyst til at købe, når de køber et bestemt produkt. Den niche er ABA Noon Food blevet så gode til, at virksomheden for få uger siden indgik en stor aftale med Salling Group. Det betyder, at Søndersø-virksomhedens produkter fremover vil være at finde i samtlige Bilka og Føtex.

- Det er en af de største aftaler, vi nogensinde har indgået. Vores produkter kommer til at være på samtlige såkaldte impulspladser, fortæller direktør Jesper Bou.

Aftalen har allerede medført, at der er blevet ansat fem nye medarbejdere. Fire af dem er flexjobbere, mens én er ansat på ordinære vilkår. I alt har Abashop 18-20 medarbejdere, hvoraf de cirka 12 af ansat i flexjob. Der er fuld gang i væksten på virksomheden, som Jesper Bou etablerede i år 2000.

Inden for det kommende år vil omsætningen stige med cirka 70 procent, fortæller han.

I aftalen med Salling Group indgår, at ABA Noon Food skal hænge deres produkter op ved siden at de varer, som de så at sige hører sammen med. Det er ikke tilfældigt, at varene skal hænge. Dels er de så nemme for kunderne at få øje på og få fat i. Dels fylder varene så ikke så meget.

Jesper Bou fremviser en kasse med lys og andre festlige effekter, man kan sætte i en fødselsdagskage. De kan passende hænge i kageafdelingen, så kunderne forhåbentlig får lyst til tilkøb, når de er i færd med at købe lagkagebunde eller lignende. Det er ingen tilfældighed, at der ingen for detailhandelen gøres store anstrengelser for at få kunderne til at købe mere, end de havde planlagt, da de gik ind i butikken.

Specielt inden for husholdnings-produkter er der gevinst at hente, hvis man formår at vække kundernes interesse med noget ekstra.

- Det har vist sig, at impulskøb udgør helt op til 80 procent af det samlede salg inden for husholdningsartikler, fortæller Jesper Bou.

Han har mange års erfaring inden for detailhandelen. Både i Danmark og på et mere internationalt plan. For år tilbage arbejdede han i Tyskland. Erfaringen siger, at den mindste detalje kan være udslagsgivende for et salg, og derfor er det også vigtigt, at varerne præsenteres pænt på de såkaldte strips. På den måde skal kunderne kun favne én pakke, selv om pakken indeholder flere varer.

Fordi medarbejderne på ABA Noon Food selv pakker strips'ene, kan virksomheden lave individuelle pakkeløsninger tilpasset det danske marked. En model, der også er faldet i Salling Groups smag. Efter længere tids optræk og forhandlinger blev den eftertragtede aftale underskrevet på en messe i Frankfurt.

Forude venter arbejdet med på bedst mulig vis at servicere kunderne hos Bilka og Føtex. Jesper Bou betoner, at forbrugerne gerne betaler for kvalitet, og niveauet på varerne er derfor også derefter.

- Det er vores niche at satse på det, man kalder for komplementære varer eller impulskøb, og det marked har vi nu bedre fat i end nogensinde før.