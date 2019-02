Succes med flexjobbere: De fleste af medarbejderne hos ABA Noon Food A/S er ansat på skånehensyn

Søndersø: Der kommer aldrig et tidspunkt, hvor Gitte Hansen kan gøre sig realistiske forhåbninger om at kunne bestride et almindeligt job uden skånehensyn.

Dertil er hendes situation for alvorlig. I årevis har hun på forskellige fronter døjet med helbredet. Hun lider i svær grad af eksem, og hendes fysisk rækker stort set ikke til at kunne løfte noget. I over fem år har hun arbejdet hos ABA Noon Food, hvilket er et drømmejob for hende.

Her bliver taget højde for de skånehensyn, hun har. Virksomheden ligger i Søndersø, hvor hun også bor. Hun føler sig nyttig, og miljøet på arbejdspladsen er også med til at løfte hende. Hun arbejder 15 timer om ugen med de ting, hun nu er i stand til at klare. Faldt den aftale bort, vidste hun ikke, hvad hun skulle gøre.

- Jeg ville ikke kunne gå hen og få et job et andet sted.

Et slags skrækscenarie er, hvis hun en dag skulle sendes i arbejdsprøvning. Det har hun tidligere prøvet. Hvilket ikke faldt heldigt ud, idet, oplevede hun, at jobcentret ikke tog de nødvendige hensyn. Eksempelvis blev hun sendt i jobprøvning hos en bager, selv om hun har åbne sår på hænderne på grund af sin allergi og derfor ikke må komme i berøring med fødevarer.

- Her har jeg fået et job, jeg kan klare.

Hovedparten af medarbejderne hos ABA Noon Food er flexjobbere. En stor del af arbejdet går med at pakke varer.

- Det er helt ned til slikposer, så der er næsten ikke den arbejdssituation, vi ikke kan tilbyde at afprøve, siger direktør Jesper Bou.

Fjernede han flexjobberne, ville han i stedet formentlig være nødsaget til at få arbejdet gjort i udlandet. Flexjobberne giver fleksibilitet. Han afviser, at han med ansættelsen af de mange flexjobbere så at sige spekulerer i systemet.

- Jeg gør det, fordi min holdning er, at jeg gerne vil hjælpe mennesker til at blive på arbejdsmarkedet, selv om de har nogle skånehensyn, der gør, at de ikke kan arbejde på fuldtid. Jeg vil gerne give dem en værdig afslutning på arbejdslivet, og jeg har gerne ville give de over 100 mennesker, jeg har haft i arbejdsprøvning, en afklaring på, hvad de kan, siger Jesper Bou, der for en del år siden selv var ude for en alvorlig ulykke og måtte kæmpe sig tilbage.