Succes for ungt fitnesscenter: Træningsareal bliver mere end dobbelt så stort

Medlemmerne i Blue Fitness i Søndersø kan se frem til mere end dobbelt så meget plads til at træne. Måske kan de også komme til at træne døgnet rundt.

Søndersø: Inden for det næste halve års tid får motionsglade mennesker i Søndersø og omegn endnu bedre muligheder for at træne kondition og muskler. Og måske endda træne døgnet rundt.

For fitnesscenteret Blue Fitness, der blot har to år på bagen, er blevet så stor en succes, at centeret nu er i gang med en udvidelse på cirka 200 kvadratmeter, der mere end fordobler træningsarealet.

Bag Blue Fitness står Anna og David Klærke, der åbnede centeret i de blå haller på Bødkervej i Søndersø i efteråret 2017.

- Vi har omkring 300 medlemmer nu, og det har været støt stigende, fortæller David Klærke, der trods sin nordjyske herkomst godt vil svinge sig op til at sige, at det går nogenlunde, og at medlemstallet er "langt over, hvad vi havde håbet på."

David Klærkes inspiration til at åbne et fitnesscenter kommer af hans egen barske erfaring med, hvordan målrettet træning tilsat en tilpas mængde stædighed kan ændre dit liv.

I 2004 fik den da 28-årige mand diagnosen cerebral vasculitis, en sjælden betændelsessygdom i hjernens blodkar, der gjorde ham lam i den ene side af kroppen og stjal evnen til at se og tale.

Men han ville ikke finde sig i en fremtid i kørestol, og da medicinen havde gjort sit, satte han ind med intensiv træning, der kulminerede, da han i 2011 gennemførte en ironman.

Senere blev han blandt andet uddannet massør og kostvejleder og i 2017 kom så Blue Fitness til.