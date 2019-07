Succes: Festivalsgæster bankede på døren inden åbningen

Morud: Klokken halv torsdag morgen stod Niels Henrik Ove op. Det var ikke vækkeuret, der ringede på det tidlige tidspunkt, men spændingen og måske også lidt nervøsiteten ved at stå for en festival i egen baghave, der fik ejeren af Ditlevsdal Bison Farm og arrangør af Ditlevsdal Open Air til at spærre øjnene op i de tidlige morgentimer.

- Så kunne jeg ligeså godt starte dagen. Så jeg gik ud og tjekkede dyrene, som jeg gør hver morgen, siger Niels Henrik Ove, der til trods for den tidlige start på dagen så veloplagt og glad ud et par timer, efter festivalen gik i gang torsdag over middag.

Det er der også grund til. Med omkring 1700 solgte billeter, har Niels Henrik Ove ramt break even (festivalen løber rundt), og derfor tegner den første Ditlevsdal Open Air til at blive en succes. Ud over de 1700 regner han også med, at der ville komme folk i døren i løbet af dagene.

Allerede en time inden åbning var der omkring 25 til 30 campinggæster, der holdt ude foran og ville ind på pladsen.

- Der var ingen grund til at skabe sure miner, så jeg gav de frivillige besked på at lukke dem ind. Det er jo bare om at gøre folk glade og skabe en god oplevelse, lød det fra arrangøren.

Ditlevsdal Open Air slutter fredag aften.