Strømmen er tilbage i gymnastiksal: Idrætsforening går mod lysere tider

Foreningen har derfor været nødsaget til at flytte yogatræningen til Nordfyns Lagerhotel på Nørreby Mark, og gymnastiktræningen er flyttet til Jersore Forsamlingshus. Begge hold skal slæbe en del udstyr frem og tilbage hver gang, og så har holdene ikke adgang til omklædningsrum - som på den tidligere friskole i Nørreby. Desuden må det rene mandehold, der hører under gymnastikafdelingen, ikke spille hockey i Jersore Forsamlingshus.

I løbet af efteråret har der ikke været strøm og varme i gymnastiksalen, som Klinte Grindløse Idrætsforening i mange år har betalt for at få lov til at bruge til deres gymnastik- og yogatræninger.

- I sidste uge kom strømmen tilbage. Temperaturen er desværre stadig ret lav, da der ikke er tændt for varmen endnu. Termometeret viser lidt over 10 grader, så det kræver høj-intensitetstræning for at holde varmen, fastslår formanden.

Kontakter kommunen

i Idrætsforeningen vil nu tage kontakt til kommunens jurist, som forhåbentlig kan hjælpe med at få varmen tilbage på skolen

- Vi håber på, at kommunen kan hjælpe os med at finde en afklaring, siger Rikke Øxenberg Hansen.

For nylig forsøgte konkursboet at sælge den tidligere kommune- og friskole i Nørreby på tvangsauktion. Skolen lukkede for cirka et år siden på grund af for lav elevtilslutning. Der kom ikke nogen bud på 1. tvangsauktion. 2. tvangsauktion er berammet til 20. december klokken.

I løbet af denne uge vil mixholdet, som er et gymnastikhold for både kvinder og mænd, forsøge at træne i den kolde gymnastiksal i Nørreby, nu hvor lyset er kommet tilbage. I løbet af denne uge vil det rene mandehold også vende tilbage til de vante omgivelser i Nørreby.

- Vi må give den gas for at holde varmen. Vi tænder dog for en varmeblæser en time før træning for en sikkerheds skyld, konstaterer Rikke Øxenberg Hansen.