Stribevis af lomme- og tricktyverier: Fire personer er fængslet

Fire personer er tirsdag blevet varetægtsfængslet i fire uger ved et grundlovsforhør ved Retten i Aarhus. De er sigtet for en stribe lomme- og tricktyverier i Jylland og på Fyn.

Aarhus: Mandag blev fire efterlyste personer anholdt af Syd- og Sønderjyllands Politi mistænkt for en lang række af lomme- og tricktyverier. Der er tale om to mænd på 24 og 25 år og to kvinder på 45 og 26 år. De er alle bulgarske statsborgere.

De blev tirsdag formiddag fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Aarhus, oplyser Østjyllands Politi i sin døgnrapport. Alle fire blev varetægtsfængslet i fire uger, men de har alle kæret kendelsen.

Politiet oplyser, at de fire personer foreløbigt er sigtet for ni forhold af lomme- og tricktyveri, der er foregået i butikker i Jylland og på Fyn i perioden fra den 16. januar til 18. februar i år.

Tyverierne er foregået i butikker i Hammel, Ribe, Kibæk, Grindsted, Brædstrup, Otterup, Oksbøl, Ribe og Toftlund.

Tyverierne er foregået ved, at der er stjålet punge fra kunders jakkelommer, tasker og indkøbsnet, som i nogle tilfælde er skåret op. Ved flere af tyverierne er ofrene, der typisk har været ældre kvinder, blevet distraheret. Flere af ofrene har også fået afluret deres pinkode, så gerningsmændene efterfølgende har kunnet hæve penge på de stjålne kort.

Det er politienheden Særlig Efterforskning Vest, der står bag sigtelsen mod de fire personer.