Strauss i Støberiet

Bogense: Der var musikalske oplevelser nok til alle, da de musikalske champagnepropper skød 2019 ind i Kulturhuset Støberiet i Bogense. Selvom promenadeorkestret Lauseniana er kendt som slyngelorkestret, så opførte de både sig selv - og musikken i programmet forbilledligt.

Med den canadisk fødte sopran Cassandra Lemoines klare røst på blandt andet "Climb Ev'ry Mountain" fra Sound of Music, var der ikke et øje tørt i salen, hvor de tomme stole fortalte at et halvt hundrede mennesker lige var gået glip af en stor oplevelse.

Det er første gang Finn Gramvad afholder nytårskoncert i det forholdsvis nye kulturhus, og det var en glad og tilfreds arrangør der trods alt kunne nyde musikken på første række med et stort smil.

Med de billetter, der blev solgt i døren, var nytårskoncerten næsten i mål.

- Mit mål var at koncerten skulle gå i nul i år, og man skal jo starte et sted. De er fantastisk dygtige og der har været mange glade kommentarer i pausen, fortæller Finn Gramvad.

Selvom jul og nytår efterhånden ligger nogle dage tilbage, blev temaet fra Star Wars festligt afløst af julenumre som for eksempel Leroy Andersons "Sleigh Ride".