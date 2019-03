Storvildtjæger holder spændende foredrag

Otterup: Otterup Jagtforening har fået en aftale på plads med Freddy Wulff, der vil fortælle om sit spændende liv som jæger og journalist.

Freddy Wulff har i mange år levet som professionel jæger, hvor han blandt andet er blevet betalt for at regulere bestandene af kronvildt, gemse, den himaylaiske tahr, vildsvin, vilde tyre og vilde geder i et af verdens sidste frie jagtområder - New Zealand. Her var han i den grad overladt til sig selv og levede sammen med de vilde dyr og sine hunde i de dybe skove. Mod betaling skulle han skyde så meget som muligt og udleve den inkarnerede jægers drøm om at jage hver dag.

Freddy Wulff har oplevet meget af det, mange jægere kun har mulighed for at drømme om, så hvis du vil have en spændende fortælleraften, er det formentlig lige noget for dig. Da der regnes med mange tilmeldinger, er foredraget flyttet til Otterup Bibliotek.

Tilmelding til Mogens Andersen på tlf 61228141 og indbetal på reg nr. 6862 0001061180. Pris 100 kroner og så får du en enkelt genstand. Foredraget afholdes onsdag den 20. marts klokken 19.