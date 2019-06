Stort event for børnehjem i Uganda

To unge nordfynske kvinder med planer om at bygge et børnehjem i Uganda inviterer til støtteevent i Bogensehallerne.

Bogense: Her i avisen kunne man for nyligt læse om Signe Grave Rasmussen og Sarah Holm Henriksen, der drømmer om at bygge et børnehjem i Uganda og allerede på søndag kan man hjælpe med at støtte de to ildsjæles planer.

Den 23. juni står de nemlig bag et stort støtteevent i Bogensehallerne fra klokken 09.30 til cirka 14.

- Vi vil meget gerne invitere alle til at kigge forbi! Vi har sammen startet det fælles projekt, omkring at bygge et børnehjem for gadebørn i Uganda, men vi har brug for så mange som muligt til søndagens arrangement, for at hjælpe os godt i gang, siger Sarah Holm Henriksen.

De to initiativtagere lover en dag fyldt op med dansk hygge kombineret med ugandisk charme. Udover en masse præmier samt mad og drikke, er der også aktiviteter for børn som for eksempel ponyridning, ansigtsmaling og hoppeborg.

- Derudover samarbejder vi med fysioterapeut og personlig træner, Allan Hansen (Fit med Allan), som fra 9.30 til 10.30 har et fitnesshold med begrænset antal pladser, fortæller de to unge nordfynboer.

Man kan se mere i facebookbegivenheden "Støtteevent til fordel for nyt børnehjem i Uganda", hvor man også kan støtte med et valgfrit beløb og få en Fit med Allan T-shirt med i prisen eller man kan skrive på serascaringplace@hotmail.com.

- Hver en krone går direkte og ubeskåret til vores projekt, som skal hjælpe gadebørn i Uganda med at få en værdig barndom og en lysere fremtid, siger Sara Holm Henriksen.