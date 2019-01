Stormflod ødelagde vej på odden

Enebærodde: Den stormflod, der onsdag nat og morgen blandt andet hærgede på kyststrækningen fra Bogense til Kerteminde, inklusive Odense Fjord, viste for alvor tænder ved Enebærodde. En del af vejen på den cirka seks kilometer lange odde er blevet spist af havet.

Det er Stiftelsen Hofmansgave, der ejer området, som i øvrigt er fredet for at bevare det smukke landskab og sikre gode vilkår for dyr og planter.

Biler er i øvrigt ikke tilladt på odden. Det er kun tilladt at gå eller cykle. Du kan opleve naturområdet på den cirka 12 km lange sti, der går langs kysten på begge sider af odden. På spidsen af Enebærodde står et smukt fyrtårn fra omkring 1895 - og herfra kan du se ud på Gabet ved indsejlingen til Odense Fjord.

Hvis du har mod på at opleve Fyns største hedeområde, som Enebærodde også er, skal du parkere din bil på den store p-plads ved Halshusene på Hasmark Strand.