Storinvestor: Københavnsk selskab køber Klinte-skole

Nørreby: Den tidligere skole i Nørreby, hvor senest Klinte Natur og Idræts Friskole lukkede i efteråret 2017, er solgt til et københavnsk ejendomsselskab Adman ApS.

På 2. tvangsauktion bød ejendomsselskabet 210.000 kroner for skolen, og til det beløb skal lægges omkring 210.000 kroner yderligere til diverse omkostninger.

Hvilke planer, Adman ApS har med den tidligere skole, har det endnu ikke været muligt for avisen at få et svar på. Trods flere henvendelser telefonisk og på mail er det ikke lykkedes at komme i kontakt med køberen.

Adman ApS' formål er blandt andet "at drive handel og industri herunder handel med fast ejendom, investeringsvirksomhed, finansieringsvirksomhed & leasing".

Adman er holdingselskab for blandt andet Seguro Management, der i slutningen af 2017 købte Koldings gamle sygehus for at omdanne det til boliger og kontor. Ligeledes har selskabet ombygget et tidligere sygehus i Helsingør, ligesom det har erfaringer med at ombygge ældre bygninger i Berlin.

Det gamle Øresundshospital i Helsingør blev ifølge Frederiksborg Amts Avis købt for otte millioner kroner, omdannet til attraktive boliger og solgt videre for 70 millioner kroner.