Storfamilie: Autodan skifter til Automester

Fra 1. januar forlader autoværkstedet på Hjorslevvej i Otterup kæden Bosch Car Service for i stedet at blive en del af Automester.

Otterup: Når 2018 bliver til 2019, skifter autoværkstedet Autodan på Hjorslevvej navn til Automester, fordi ejerne, Annette og Karsten Allesø, har besluttet at tilslutte sig Danmarks største kæde af frie værksteder og blive en del af en familie med flere end 420 værksteder over hele landet.

For kunderne betyder skiftet blandt andet, at de kan blive medlemmer af en fordelsklub, hvor de dels optjener point ved værkstedsbesøg og dels får mulighed for at handle med fordele hos andre virksomheder, der er tilsluttet klubben.

For medarbejderne giver den nye familierelation blandt andet adgang til kurser, så de hele tiden kan være opdaterede i branchens nye krav og muligheder.

Det nye familieskab sætter gang i en større proces med blandt andet nyt arbejdstøj til personalet, nyt logo på alt materiale og som det mest synlige lige nu en ny facade, som håndværkerne for øjeblikket er i gang med at beklæde med mørke plader. Senere, formentlig sidst i januar, kommer nye skilte med Automester-navnet i orange og lyse bogstaver.

- Værkstedet her var det første, der blev medlem af Bosch Car Service i 2002, så nu synes vi, at der skal ske noget nyt, forklarer Karsten Allesø om familieskiftet, der er en omkostningstung omgang for firmaet, som Allesø-parret overtog 1. januar 2011.