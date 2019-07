Store drømme i lille klub: Sejlerformand drømmer om EM på Nordfyn

Sejlklubben Egensedybet markerer sig flot i Hobie-klassen i det danske sejlermiljø. Det må gerne resultere i, at klubben får mulighed for at stå for et EM-stævne, synes formand Erik Hansen.

Otterup: Formanden for Sejlklubben Egensedybet har en drøm. En drøm om at trække EM for bådtypen Hobie Cat til Nordfyn.

- Det kunne vi godt tænke os, siger Erik Hansen, der ud over at være formand for sejlklubben også er formand for Det Maritime Råd i Nordfyns Kommune, hvor han blandt andet sidder sammen med de to udvalgsformænd Anders Thingholm (teknik og miljø) og Mette Landtved-Holm (erhverv, kultur og fritid), direktør for Nordfyns Erhverv og Turisme Per Olesen og campingpladsejer Mette Skifter. Aktører, der er vigtige at få med om bord, hvis sejlklubbens drøm skal gå i opfyldelse.

Men foreløbig glæder Erik Hansen sig over, at Egensedybet fra den 17. juli har fem Hobie-katamaraner med ved dette års EM, der sejles ud for La Rochelle på den franske vestkyst.

- Hobie-sejlerne og vores ungdomsafdeling på 25 medlemmer har sat Sejlklubben Egensedybet på Danmarks-kortet, så andre i sejlermiljøet kigger en ekstra gang på os for at se, hvad det er, vi gør for at få så mange med, siger Erik Hansen.

Han håber, at Hobie-sejlerne, der er fra 15 til 24 år, kan trække flere endnu yngre medlemmer til klubben for at sejle optimistjoller.

- Hobie-sejlerne er rollemodeller for de yngre. De træner og hjælper dem, siger formanden, der er klar over, at en tilgang af flere helt unge medlemmer kræver, at forældrene er villige til at køre for børnene, fordi sejlklubben ligger så afsides, som den gør.