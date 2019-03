For 14. gang inviterer Danmarks Naturfredningsforening til den årlige affaldsindsamling. I år er der tæt på 1100 indsamlinger landet over. Også på Nordfyn samles der skrald ind flere steder.

Også Morud Borgerforening inviterer til at fjerne skidt ved Langesøskoven - nærmere betegnet Langesøvej og Tokkerodvej. Det sker fra klokken 12, og du kan kontakte Jeanne Friis på jeanne-friis@post.tele.dk .

Sletten Skole afdeling Nordvest inviterer til at samle skrald omkring skolen på Horsebækvej 21. Det sker fra klokken 10, og du kan kontakte Bende Landtved på bslandtved@hotmail.com . Tilmelding er dog ikke nødvendig.

Nordfyn: Søndag den 31. marts kulminerer den årlige affaldsindsamling, som Danmarks Naturfredningsforening står bag med tæt på 1100 indsamlinger landet over. Det er foreninger, idrætsklubber, virksomheder, privatpersoner og mange andre, der inviterer på lokale indsamlinger.

Danmarks Naturfredningsforening har afholdt den årlige affaldsindsamling i hele Danmark siden 2006.Sidste år blev der indsamlet 173.000 kilo affald og 102.000 dåser. I år sætter vi fokus på cigaretskod, som indsamlerne bliver bedt om at optælle. Omtrent otte millioner skod havner hver dag på gaden eller i naturen, hvilket gør skod til den mest henkastede type affald i Danmark. Skod indeholder giftstoffer og mikroplast, der udledes i miljøet.

Pølser til deltagere

Jullerup-Melby Borgerforening er ligeledes vært ved dette års affaldsindsamling. Igen i år har voksne og børn altså mulighed for at tage en tørn for miljøets skyld.

Som de andre år får deltagerne poser og grej udleveret og skal derefter følge tildelte rute. Det sker fra cirka klokken 15 for så at mødes ved Melby Forsamlinghus igen klokken 17, hvor affaldet bliver sorteret og vejet.

Deltagerne blive belønnet med en grillpølse og lidt til tørsten. Tilmelding senest 27. marts til Christian Højrup Rasmussen fra borgerforeningen på telefon 61744950.