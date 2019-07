Stor succes: Omkring 4500 gæster til sommerbio

Stor interesse for Zulu Sommerbio på Hasmark Strand Camping, der blev afholdt for første gang.

Hasmark: Som det eneste sted på Fyn havde Hasmark Strand Camping for et par dage siden besøg af Zulu Sommerbio.

Søndag den 28. juli blev filmen Ternet Ninja vist på det 800 tommer store lærred, mens filmen A Star is Born kunne opleves mandag den 29. juli.

Ifølge Mette Saksager Skifter, ejer af Hasmark Strand Camping, har de to filmvisninger under åben himmel været særdeles vellykkede.

- Vi har ikke haft tæller på publikum, men vi vurderer, at cirka 1500 gæster så med søndag aften, mens der var mandag aften var cirka 3000 gæster. Det var helt vildt, så vi betegner det som en stor succes.

Nordfyns Erhverv og Turisme og Hasmark Strand Camping havde betalt TV 2 for at komme forbi med deres koncept.

- Vi vil lægge billet ind igen til næste år for at komme i betragtning, og så må vi se, om vi bliver udvalgt. Du kan ikke sætte pris på, hvad omtalen og opbakningen til sådan et arrangement er værd i kroner og ører. Det var en helt fantastisk oplevelse at sidde så mange mennesker og følge med i den samme film, siger Mette Saksager Skifter.

Zulu Sommerbio var gratis og åbent for alle, selvom det blev afviklet på campingpladsens område. Filmene blev vist fra omkring klokken 21.30, hvor mørket begyndte at sænke sig.