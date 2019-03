Morud: Den årlige gymnastikopvisning i Langesø Hallerne i Morud er et tilløbsstykke uden lige. Cirka 500 gymnaster fra især nordfynske gymnastikforeninger indtager gulvet og underholder publikum med akrobatik på højt niveau.

Det er gymnastikafdelingen i Morud IF, der bag det store arrangement. Rikke Lørup Larsen, formand for bestyrelsen i gymnastikafdelingen i Morud IF, fortæller, at omkring 600 tilskuere i løbet af lørdagen, hvor gymnastikopvisningen blev afviklet, kiggede fordi Langesø Hallerne for at opleve de dygtige gymnaster.

- Det er bare gået så godt, og vi er glade for den store opbakning. Jeg har også selv været på gulvet med mine springpiger, der er mellem otte til ti år, og det gik rigtig godt, fortæller Rikke Lørup Larsen.

Blandt de cirka 500 deltagende gymnaster var den ældste 90 år, nemlig Ingrid fra Morud. De yngste var et år, og dem var der flere af. På den måde var der altså tale om gymnastikopvisninger, hvor der var stor aldersforskel og dermed også forskellige niveauer, og det er netop også meningen med gymnastik i Morud, fortæller Rikke Lørup Larsen.

- Gymnastik er en breddeidræt, hvor alle kan være med. Vi har cirka 600 medlemmer i vores afdeling, og vi er dermed en af de største afdelinger i Morud IF.

Børn under 18 år kunne komme ind gratis til opvisningerne, mens det kostede 40 kroner for voksne i entre. Der var gratis kaffe og kage til alle.