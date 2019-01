Stor donation til ro- og kajakklub

TrygFonden har doneret 49000 kroner til Bogense Ro- og Kajakklub for at fremme sikkerheden yderligere.

Bogense: TrygFondens regionale råd i Region Syddanmark donerede kort før jul 8.695.138 kroner til projekter, der skal fremme sikkerheden, sundheden og trivslen i hele regionen. 2.871.867 kroner går til projekter målrettet borgere på Fyn og øerne.

Omkring 440.000 kroner af disse midler er doneret til uddannelse i sikkerhed til søs og/eller indkøb af nyt redningsudstyr - blandt andet redningsveste.

Bogense Ro- og Kajakklub er en af de 13 på modtagere på listen. Klubben har været så heldig at få et tilskud på 49000 kroner - kun overgået af Nyborg Kommune, der har fået en donation på 63.200 kroner.

- En af vores gode klubmedlemmer, Jacob-Steen Madsen, har søgt om pengene, så han fortjener et stort skulderklap. Vi er en klub, der går meget op i sikkerhed. Og det kræver blandt andet veluddannede instruktører og godt grej, forklarer Anders Rosschou, formand for bestyrelsen i Bogense Ro- og Kajakklub.

Anders Rosschou har været formand i klubben i omkring 20 år, og han betegner donationen som en af de største i hans tid.

- I starten af nullerne fik vi bygget klubhuset om, og her fik vi et tilskud på omkring 120.000 kroner fra fifty-fifty puljen i kommunen - det vil sige, at vi også selv skulle bidrage med frivillig arbejdskraft, fortæller han.