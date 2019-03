Klintebjerg: - Vi er megaglade.

Trine Wenckheim, formand for foreningen Udvikling Klintebjerg, har selvsagt svært ved at styre sin begejstring over, at LAG MANK har besluttet at donere en halv million kroner til deres projekt på et areal tæt ved Klintebjerg Havn.

Det økonomiske bidrag betyder nemlig, at Udvikling Klintebjerg nu har penge nok til at føre fase ét ud i livet. I forvejen har foreningen omkring 3,5 millioner kroner til gode hos Nordfyns Kommune, der er øremærket projektet.

- Vi har alle tilladelser fra Kystdirektoratet i hus. Nu skal vi blot have tegnet projektet færdigt af vores arkitekt, indhentet tilbud fra håndværkere, og så skal vi selvfølgelig skaffe en byggetilladelse fra kommunen. Herefter er vi klar til at gå i gang med at bygge 10 bådhuse og første del af promenaden med trapper, fortæller Trine Wenckheim og tilføjer:

- Hvert bådhus bliver cirka 12 kvadratmeter med enten to eller fire lejemål i hvert hus. Meningen er, at folk kan leje bådhusene af foreningen mod betaling, og der vil eksempelvis kunne opbevares sejlsports- og fiskeriudstyr.

Fase to i projektet indbefatter byggeriet af den sidste del af promenaden samt opførelsen af et fælleshus, hvor planen er, at lokale foreninger kan holde til. Fase to er der på nuværende tidspunkt ikke også råd til, så Udvikling Klintebjerg skal ud at søge fonde. Længere ude i fremtiden er der også planer om at anlægge en ny fjordhavn i forlængelse af promenaden.