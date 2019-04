Stolt og ydmyg over kommunens virksomhedspris: - Vi er rørt til tårer

Søndersø: Da Arbejdsmarkedsudvalget fra Nordfyns Kommunen lagde vejen forbi Rema 1000 i Søndersø i sidste uge, var det ikke en fornem pris, indehaveren Morten Kofoed, havde regnet med at ville modtage på vegne af butikken.

- Men så pegede de på os til at vinde den her pris. Der blev jeg godt nok overrasket, for jeg havde regnet med, at de bare ville indgå et samarbejde, lyder det fra ham.

Arbejdsmarkedsudvalget begrundende valget med, at Rema 1000 i Søndersø gør et stort arbejde for at indsluse ledige, der af den ene eller anden grund har svært ved at komme ind og opnå fodfæste på arbejdsmarkedet.

- Den her pris betyder vanvittig meget. For mig er det nok noget af det største, siger Morten Kofoed, der samtidigt gør det tydeligt, at det ikke kun er hans fortjeneste.

- Det er jo ikke kun mig, men hele personalets fortjeneste.

Rema 1000 i Søndersø har i flere år taget hånd om folk, der ellers ville have svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet. I øjeblikket har butikken tre flexjobbere i deres otte-mands store ledergruppe.