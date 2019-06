Støtte-event: 21.000 til børnehjem i Uganda

To unge, nordfynske kvinder stod søndag for en aktiv dag i og omkring Bogense Hallerne. Formålet var at skaffe penge til at bygge et børnehjem i Uganda.

Bogense: Børneliv i Uganda var for en stund nærværende i Bogense Hallerne søndag. Og det i en grad, så overskuddet fra dagen løber op i 21.000 kroner, der går ubeskåret til et børnehjem i Uganda.

Det var de to unge, nordfynske kvinder Signe Grave Rasmussen og Sarah Holm Henriksen, der med hjælp fra venner, familie og sponsorer havde arrangeret støtte-eventen.

De to kvinder har sat sig et ambitiøst mål: De vil bygge et nyt hus til børnehjemmet Sera's Caring Place i byen Jinja i Uganda. Huset skal sikre børnene mod pludselig at blive sat på gaden, hvis udlejeren af det hus, de bor i i dag, får et bedre tilbud.

Og det var et par meget glade arrangører, der sidst på eftermiddagen kunne gøre kassen op.

- Da vi startede, håbede vi på et overskud på 5000 kroner, så det er helt overvældende, siger Sarah Holm Henriksen og Signe Grave Rasmussen, der anslår, at omkring 100 har været igennem hallen i løbet af søndagen.

De to kvinder har besøgt børnehjemmet flere gange og knyttet tætte bånd til børnene og hjemmets leder, Sera, og nu glæder de sig til at skulle derned igen i august.

Søndagens overskud kom blandt andet ind ved, at gæsterne betalte for at få sved på panden, ved at følge instruktør Allan Hansens instruktioner i fitness-øvelser, som de skulle udføre parvis.

Ud over fitness og senere også judo var der også mulighed for at købe lodder i en tombola, lade børnene lege i hoppeborgen eller få ansigtet malet. Udenfor var et par ponyer klar til at lægge ryg til en kort ridetur, mens de, der foretrak en anden form for fysisk udfoldelse, kunne dyste i at slå søm i en træstub.