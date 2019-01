Yoga for ældre er blevet så populært, at der er oprettet venteliste til holdet i Otterup, og der kun er få ledige pladser til holdet i Søndersø.

Otterup: En gang om ugen mødes aktive ældre til yoga-klasse i Kuplen ved biblioteket i Otterup. En time med yoga-instruktør Tina Thygesen giver de 60-99 årige ro, smidighed og mere overskud i hverdagen. - Hold på gas og vand, siger Tina Thygesen og får sine elever til at grine. Humøret er højt og stemningen afslappet. Tina Thygesen underviser som noget nyt i yoga for de nordfynske seniorer. Efter en kort prøveperiode med stor succes, har hun nu besluttet at fortsætte med faste hold i både Seniorhuset Otterup og Seniorhuset Mødestedet i Søndersø. På grund af den store succes er der allerede venteliste til holdet i Otterup og kun få pladser i Søndersø. Hun har for nylig afsluttet et kursus i Hatha-yoga, som er traditionel yoga. Den type yoga indeholder forskellige øvelser som holdes i cirka 30 sekunder ad gangen, og som alle kan lave. På holdet er der både plads til deltagere med knæ- og hofteskader. Tina står klar med hjælp til de deltagere, som har behov for det.

Med yoga træner deltagerne både smidighed og balance. Foto: Ann Lykke

Stor begejstring - Jeg begyndte på senioryoga, hvor vi sad på stole. Mit knæ er blevet bedre af det, så nu er jeg rykket op på det her hold. Det giver mig et bedre liv og et bedre humør. Det har givet mig mere livsglæde, fortæller Anni på 65 år. - Jeg har en stor have, og af og til bliver jeg lidt stiv i kroppen af at lave noget i den. Jeg laver en øvelse, der hedder de fem tibetanere hver aften. Jeg kan mærke, det bliver nemmere at gå i haven, tilføjer Tove på 79 år. - Det giver mig mere ro, og overskud til at passe børnebørnene. Jeg er mere smidig og kan nemmere løfte dem og og lege med dem, siger Else på 72 år. - Jeg får mere energi, også mentalt, mener Hanne på 71 år. For Lene på 74 år handler det også om smidighed. - Jeg føler mig friskere, siger hun samstemmende. Tina Thygesen har planer om at tage et supplerende kursus i Yin-yoga, som adskiller sig fra Hatha-yoga ved at øvelserne holdes i tre-fem minutter. Hvis det bliver muligt, overvejer hun med tiden at kunne tilbyde det også.

Mere overskud De fem kvinder er enige om at yoga giver dem mere overskud i hverdagen, og at det er noget helt andet end at gå til gymnastik, som Tina Thygesen også underviser i. Hun fortæller, at tempoet er et helt andet, og at en stor del af det handler om at træne mentalt. - Jeg blev instruktør for de ældre, fordi det giver mig så meget positiv feedback og mange små succeshistorier. Det er livsbekræftende, når de kommer og fortæller mig om, hvad det giver dem i hverdagen. - Jeg kan mærke, der sker en ændring fra de starter. De bliver simpelthen gladere, siger hun begejstret.

Mental ro Hun forklarer, at selvom man ikke kommer til at svede af yoga, og der ikke er fart på, så giver det en bedre blodgennemstrømning og en større mental ro. Hun gør opmærksom på, at det i begyndelsen også var en udfordring for hende selv, fordi hun har haft fart på siden, at hun begyndte at undervise som 15-årig. Hun forklarer yderligere, at øvelserne også hjælper på fordøjelsen og stimulerer organerne, udover at det giver ro og modvirker stivhed i kroppen.