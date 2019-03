Renoveringen af Klintebjergstien, som har været forsinket i flere måneder, er nu begyndt. Det betyder, at stien i en periode er lukket for cyklister og gående.

Det medfører, at stien vil være lukket for cyklister og gående i en periode. Dog kan der benyttes omkørsel via Grusgyden. Nordfyns Kommune oplyser, at Klintebjergstien åbnes igen den 1. april.

Bredere sti

I 2017 afleverede Skovløkke Lokalråd over 1000 underskrifter til den daværende formand for Teknik- og Miljøudvalget, Franz Rohde (K), i håbet om få at penge til at forbedre det smalle og farlige spor for cyklister. Der blev fundet 2,2 millioner kroner til projektet i forbindelse med Budget 2018.

Klintebjergstien bliver 1,5 meter bred efter renoveringen, og tilkørslen ved Klintørgyden ændres, så den går uden om diget og ikke over.

Den nordfynske del af cykelstien mellem Klintebjerg og Odense bliver dermed forhåbentlig ikke længere farlig at færdes på. På nuværende tidspunkt ser det ikke ud til, at politikerne i Odense ønsker at prioritere deres del af cykelstien, selvom Skovløkke Lokalråd tidligere har udtrykt, at der også er behov for at få den renoveret.