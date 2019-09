Stafet for Livet: Kent Hansen regner med at gå hele døgnet

Over 300 stafetdeltagere deltager lørdag til søndag i døgnlangt løb for at symbolisere, at kræftpatienter kæmper hele døgnet.

Bogense: Over 300 deltagere fordelt på otte hold tog lørdag ved middagstid hul på et døgn med "gang" i. Forude lå nemlig mange dags- og nattetimer på gåben eller i løb rundt på løbebanen ved Bogense Hallerne. Stafet for Livet varer knap 24 timer for at symbolisere, at kræftpatienter kæmper med sygdommen hele døgnet. Og for flere af deltagerne var det da også med følelserne uden på træningstøjet, at løbet blev skudt i gang. Her i blandt Anette Holm, der for 28 år siden blev ramt af lymfekræft, da hun lige var blevet mor til sit andet barn.

- Jeg var til otte ugers undersøgelse med min lille pige, hvor jeg nævnte for lægen, at jeg troede, at jeg havde brystbetændelse. Men det viste sig så at være en kræftknude i stedet.