Sportsvogne kører penge ind til Børnecancerfonden

Beldringe: Sportscar Event - en kreds af sportsvogns-ejere, der nogle gange om året inviterer publikum til et par fræsende omgange på en racerbane for at køre penge ind til velgørenhed, først og fremmest til Børnecancerfonden, drøner søndag 1. september rundt på HCA Airport i Beldringe.

Eventet har eksisteret siden 2002, og alene i år er har sportsvognene og deres ejere kørt 2,2 mio. kr. hjem. Passagererne betaler fra 200 kr. og typisk op til 1000 kr. for en tur.

Blandt kørerne på HCA Raceway er et femkløver af fynske kørere. Det er Thomas M. Larsen i en Honda NSX - hitech, Flemming Crone Rasmussen i en Camaro SS/RS 7,0, Klaus Laurits Hansen i en Porsche 911 GT3, Malene Larsen i en Porsche 911 GT2 RS, og Simon Svarer Lund i en Corvette C6 Grand Sport.