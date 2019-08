- Derfor besluttede vi - i en lille sluttet flok fra tennisklubben, gymnastikforeningen, skytteforeningen, jagtforeningen og boldklubben at danne Sportsvennerne i 1989. Planen var, at foreningernes frivillige kunne få mulighed for at koncentrere sig om deres vigtigste opgave. At skabe noget god træning. Så ville vi samle kræfterne om alle de tunge, tidskrævende opgaver, og erhvervslivet ville kun få besøg én gang om året, fortæller Alex Johansen.

- Man kunne, rent ud sagt, ikke blive enige om en skid. Den situation kunne hverken foreningerne eller de erhvervsdrivende være tilfredse med. Foreningerne lagde hver for sig rigtig mange frivillige timer i at løbe erhvervslivet på døren, og de handlende havde alligevel kun de penge, de nu har til den slags, fortæller Alex Johansen.

Aldrig stemt om noget

Foreningerne arbejder fuldstændig jævnbyrdigt sammen og er alle repræsenteret i Sportsvennernes bestyrelse.

- Vi har bygget nogle gode traditioner op omkring samarbejdet. For eksempel er der aldrig i de 30 år blevet stemt om et eneste spørgsmål. Der er ikke nogen, der skal trynes af et flertal, og vi er altid gode venner, når vi går fra et møde, mener Alex Johansen.

Bestyrelsen bruger gerne tiden til at tale sig til rette, og der er en vilje til at komme hinanden i møde, så tingene fungerer.

Sportsvennerne står bag en række større og mindre arrangementer i byen i løbet af året. Det er blandt andet en tøsefest, en herreaften, en vildtaften, forårets rullende blomstermarked - og som det absolut største: byfesten med traktortræk. Et arrangement, der er blevet en kæmpe succes i nordfynsk målestok, og som sidste år trak næsten 4000 gæster til markerne uden for byen.

- Som momsfritaget støtteforening må Sportsvennerne ikke føre noget af overskuddet videre til næste år. Så det er da lidt skræmmende, at vi i princippet står med et minus på mindst 100.000 kroner, når vi går i gang med næste traktortræk, siger Alex Johansen.

Han har aldrig talt de frivillige timer, der er blevet lagt i foreningsarbejdet gennem indtil videre 30 år.

- Hvis man begynder at tælle, så kan man lige så godt holde op. Man gør det, fordi alle, der har et overskud, - i mine øjne - også har en pligt til at gøre noget for fællesskabet. Jeg har været lærer i Særslev i 38 år og souschef i ungdomsskolen, så jeg har haft en stor berøringsflade, og jeg har aldrig selv haft børn. Dengang sagde man jo også, at skolelærerne aldrig lavede noget, så jeg har jo nok også haft tiden til at gå ind i det frivillige arbejde, siger en smilende Alex Johansen, der hvert eneste år har fejret sin egen fødselsdag midt i sommerfestens opgaver.

I år var der 65 lys i lagkagen, men Alex Johansen er ikke nervøs for, om der til sin tid står nye kræfter klar til at tage over.

- Når man kan se, at man gør en forskel for sin by, for sin forening og for sit eget sociale liv, så er det ikke en sur pligt. Vi har yngre folk i kulissen og en flok frivillige, der lægger så mange timers arbejde, at folk ikke drømmer om det, siger Alex Johansen.