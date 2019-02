Spøgelsesbygninger: Bognæs kommer snart i udbud

Bogense: Region Syddanmark sætter inden længe den lukkede institution Bognæs til salg.

Bo- og aktivitetsstedet for udviklingshæmmede lukkede 1. juli 2017, og siden har de store bygninger langs Vestergade stået tomme til stor ærgrelse for mange bogensere, der jævnligt kører eller går forbi de røde bygninger.

Tilbage i sommeren 2018 gav borgmester Morten Andersen (V) udtryk for, at hans tålmodighed med regionen snart var væk, og at han frygtede en gentagelse af historien med Bogense Sygehus, der stod tomt i mere end 10 år, udsat for hærværk og tidens tand, der bider hårdt i tomme huse.

Nu har Region Syddanmark også mistet tålmodigheden. Ikke med sig selv men med statens ejendomsselskab Freja, som regionen har forsøgt at få til at overtage ejendommen i Bogense.

Men da Freja ud over statens ejendomme kun har tilladelse til at overtage lukkede sygehuse fra regionerne, har Freja ventet på en tilladelse fra Folketingets finansudvalg til at overtage den lukkede institution.

- Men der er grænser for den tålmodighed, vi kan have, så nu laver vi vores eget udbud, siger økonomidirektør i Region Syddanmark Mogens Sehested Kristensen.

- Nu skal der samles udbudsmateriale sammen, så ejendommen er beskrevet for tilbudsgivere. Men jeg forventer, at vi kan komme med et udbud i løbet af en måneds tid, siger økonomidirektøren, der også fortæller, at der "er udvist interesse" for at overtage Bognæs.

I sommeren 2018 var Fyens Stiftstidende i kontakt med naboer til Bognæs, der fortalte, at der hver aften var unge mennesker inde på grunden, ligesom der var tydelige tegn på hærværk.