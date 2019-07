Sommertid: Grill satte ild i græsplæne

Når man tænder op i grillen gør man klogt i at sikre, at den står på et solidt underlag og ikke risikerer at sætte en brand i gang.

Om en sommerhusejer på Rasmus Jørgens Vej ved Jørgensø onsdag aften havde gjort det vides ikke, men i hvert fald var grillen årsag til en brand.

I første omgang lød alarmen klokken 21.01 på ild i et sommerhus, men så galt fat var det dog ikke. Der var på grund af grillen gået ild i noget bevoksning eller en græsplæne, og det var lykkedes for borgeren og muligvis nogle flere selv at få ilden slukket. Alligevel nåede brandfolkene frem og fik sikret, at der ikke var flere gløder tilbage.

- Vi kan vist godt sige, at grillen gik lidt over gevind, fortæller vagtchef Milan Holck Nielsen, Fyns Politi.

Grillmasteren er nu blevet sigtet for overtrædelse af beredskabsloven, som typisk ender med en bøde.