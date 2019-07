Sol, sommer og jazz på molen

Mens Castors Venner solgte øl og jazzmusik på Moletorvet, anløb en af de største deltagere i Fyn Rundt for Bevaringsværdige Sejlskibe til Bogense en uge før, det store træskibs-træf for alvor begynder.

Bogense: Solen skinnede over sommerjazz, sejlere og svømmere på en feriedoven lørdag eftermiddag i Bogense.

På Moletorvet var der brug for alle de hvide plastikstole, mens andre fandt sig en plads på stensætningerne eller i de lidt blødere stole på terrassen hos Lunds Hotel. Alle slog de sig ned for at lytte til Finney's Jazzmenn, der spillede Jazz for Fulde Sejl, og de fleste også for at nyde en kold fadøl eller et køligt glas vin.

Frivillige fra Castors Venner sørgede for serveringen til de, der ikke foretrak selv at runde baren, og i pausen benyttede en af Castors venner lejligheden til at reklamere for foreningen og opfordre de, der ikke allerede er medlemmer til at melde sig ind, mens skibet, det hele drejer sig om, Castor, ligger på værft og venter på sin skæbne.

Og selv om det først er weekenden den 20.-22. juli, omkring 50 gamle sejlskibe samles i Bogenses havn for at være klar til starten på Fyn Rundt for Bevaringsværdige Sejlskibe klokken 10 mandag den 22., ankom en af deltagerne allerede lørdag eftermiddag.

Den tremastede skonnert Marilyn Anne af Struer er tilmeldt i den store klasse, og den blev med noget besvær manøvreret på plads yderst ved Østre Mole, en manøvre, der trak mange nysgerrige ud til den yderste del af havnen.

I anledning af Fyn Rundt for Bevaringsværdige Sejlskibe er der hele to jazzkoncerter på Moletorvet lørdag den 20. juli. Mellem klokken 14 og 17 spiller East Harbour Jazz Band, og klokken 18 til 21 er det Riverside Jazz Band, der står for underholdningen.

Både eftermiddag og aften er det Castors Venner, der står for arrangementet.