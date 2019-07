Otterup: At vejret er den helt store joker i det spil, der hedder friluftsteater, viste de to uger, hvor Nordfynsspillene opførte "Cats", med ubarmhjertig tydelighed.

Mens publikumstallet lå til den tynde side i den første uge med aftener med bare 12 grader og strid blæst, varmede solen og publikumsinteressen i den anden spilleuge i en grad, så det samlede publikumstal lige akkurat sneg sig over de magiske 3000, som foreningen på forhånd havde sat som grænse for, at regnskabet løber rundt.

3064 købte billet til Andrew Lloyd Webbers berømte musical i instruktør Jesper Nielsens fynske bearbejdning. En enkelt aften måtte nogle endda afvises ved indgangen, fordi alle godt 470 billetter var solgt.

- Alle ser ud til at have holdt budgetterne, så nu skal der dukke en helt uforudset regning op, for at det ikke løber rundt, fortæller en tilfreds formand for Nordfynsspillene Max Hansen, der gerne vedstår sig, at det for ham er et luksusproblem, at nogle gæster ikke kunne komme ind den aften, de havde regnet med.

- Så nu kan vi gå i gang med at forberede næste års forestilling, siger Max Hansen, der allerede har en fast aftale med instruktør Jesper Nielsen og med de fleste andre fra det kreative team, når det næste sommer på boldbanen bag Otterup Idrætscenter gælder musicalen "Legally Blonde".