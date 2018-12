Søndersøskolen: I orden at vi skal vente

Skoleleder har forståelse for, at en stor renovering af Havrehedskolen i 2019 betyder, at planlagt renovering på Søndersøskolen bliver udskudt. - Men husk, det er kun en udskydelse, understreger han.

Bogense/Søndersø: Ærgerligt, men forståeligt og til at leve med.

Det er reaktionen hos skoleleder på Søndersøskolen Jan Møller-Iversen på, at en udbygning og renovering af Havrehedskolen i Morud næste år sluger stort set hele den kommunale pulje til modernisering af skoler og dagtilbud.

Det betyder, at en forestående renovering på Søndersøskolen af blandt andet værksteder til billedkunst og sløjd og natur & teknik-lokale bliver udskudt.

- Vi har forståelse for, at de har den udfordring (med pladsmangel, red.) på Havrehedskolen og synes, det er naturligt, at der sker noget, og at man får det gjort ordentligt, når man går i gang.

- Og så forventer vi, at man husker os næste gang. Det er jo ikke en aflysning, men en udskydelse, og det kan vi godt leve med. Vi har jo bygget en del om, så vi kan sagtens bruge et år, hvor vi ikke har håndværkere, siger Jan Møller-Iversen.

Også Børnehuset Skoven i Bogense stod i kommunens masterplan for folkeskoler og børnehuse til modernisering i 2019, men noget af det, der var planlagt, blev klaret, da Skoven blev bygget om i 2015 og 2016.

Samtidig med at kommunalbestyrelsen besluttede at give Havrehedskolen den store omgang i 2019, vedtog den også, at masterplanen for skoler og dagtilbud skal revideres i 2019 med hjælp fra en ekstern rådgiver. Og når planen ligger klar i efteråret 2019, skal Børne- og Ungeudvalget komme med en prioriteret liste.

Allerede nu anbefaler kommunalbestyrelsen dog, at dagtilbuddene prioriteres i 2020, fordi der specielt i Søndersø-området er pres på - og at det udskudte projekt på Søndersøskolen kommer med i prioriteringen.