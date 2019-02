Søndersø viste hjertet i Kerteminde

Håndbold, Herrer 3. div. Kerteminde HK-Søndersø IF 24-27: Der var vigtige - som i rigtigt vigtige - point på spil i bunden af 3. division, da Søndersø torsdag aften gæstede Kerteminde i et slag om at krybe over stregen. Og det blev Søndersø der viste størst lyst til at vinde.

Kerteminde gik ellers tidligt i front 3-0, men Søndersø kom igen og gik foran og der holdt de sig store set resten af kampen, som de vandt 27-24.

-Det var bare en rigtig fighterindsats hele vejen rundt. En udekamp i Kerteminde sent torsdag aften er ikke verdens nemmeste, sagde en glad Søndersø-træner Dennis Vesterskov, som ellers manglede hele højresiden med Christian Mortensen, Kian og Mark Bojer.

Det gav plads til en af Søndersøs egne fra den gang det hele kørte op i divisionen, nemlig stadig vævre Lars Larsen, som stort set spillede hele kampen.

Martin Skov tog også sit ansvar og var med til at løfte holdet. Topscorer blev Mads Iversen Kroløkke med 8 mål.

Forsvaret og en storspillende Christian Petersen i målet dannede dog den base, der ikke tillod Kerteminde mere end 23 mål.

-Det var dejligt at se, lød det lettet fra træneren, som fortsatte om hele holdet:

-De viste det store Søndersø-hjerte igen. Det var sgu fedt!

-Vi har et bedre program end Kerteminde, så det var vigtigt, vurderede Dennis Vesterskov.

Søndersøs næste kamp er d. 3. marts ude mod midterholdet TPI - og så en vigtig kamp!(AR)