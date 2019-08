Søndersø-succes på den lange bane

Med lige omkring 1300 deltagere er den 27. udgave af Søndersø Cup et vinderspark for fodbolden.

Søndersø: Det er en landsdækkende tendens, at der i teenageårgangene bliver færre unge mennesker på landets fodboldbaner. Rundt omkring i landet er der også mange stævner, der enten er sendt på skrump eller har måttet lukke og slukke. Men efter 27 år er Søndersø Cup stadig en stærk tradition, der i denne weekend næsten har fordoblet antallet af borgere i byen. Søndersø Cup er et breddestævne, der udover 1300 spillere på 100 hold også trækker masser af trænere, forældre og søskende til byen.

Med klubbens mangeårige formand, Jørgen Ruby Poulsen, i spidsen knokler 150 frivillige i fire-holdsskift med at sørge for afvikling af de flere hundrede kampe samt bespisning af de mange gæster.

- Vi har et godt samarbejde med både gymnasiet og Søndersøskolen. Alene på gymnasiet overnatter 500 mennesker og der er cirka 400 på campingpladsen, fortæller Jørgen Ruby Poulsen.

Han har været i bestyrelsen for Søndersø Boldklub siden 1981 og har været med til samtlige stævner gennem årene.

- Søndersø Cup er en vigtig brik i klubbens økonomi og selvom det på mange måder er blevet svært at tiltrække frivillig arbejdskraft til den slags arrangementer, så har vi her i Søndersø nogle erfarne tovholdere og en god forældreopbakning. Uden den kunne vi aldrig få det her på benene, siger Jørgen Ruby Poulsen.

Han ser derfor også på udviklingen med en vis optimisme i behold.

- Der er nogle årgange, hvor vi førhen havde to eller flere hold, men i dag kun kan samle et enkelt. Men til gengæld kan vi konstatere, at vi har mange seniorspillere, der vender tilbage til klubben efter en tid ude, hvor de måske har læst eller spillet andre steder, fortæller han.