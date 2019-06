Søndersø: Sommerfest med panda og afrikansk trommesolo

Søndersø: Den panda, der fredag aften har fundet vej til Byparken i Søndersø for at tage del i byens sommerfest, er væsentlig mere livlig og en god del større end de to kinesiske pandaer, der for nylig flyttede ind Københavns Zoo.

Og i modsætning til de københavnske pandaer, der er lukket inde i et arkitekttegnet anlæg, går Søndersøs panda frit rundt på pladsen, hvor den både danser, slår sig på den trinde mave og velvilligt lader sig klappe af de mange børn, der flokkes om den.

Og således er der masser at se på og opleve for de mange gæster, der helt fra starten klokken 17 fylder godt op i Byparken til en sommerfest i sol og frisk blæst.

Nogle af byens handlende har indrettet en stand på pladsen, folk fra Nordfynsspillene lokker med 20 procent rabat på billetter til Cats, der har premiere i Otterup 2. juli. Kræftens Bekæmpelse gør reklame for Stafet for Livet i september, i en bod bliver der solgt solbriller for 20 kroner og to par for 35 - et nyttigt tilbud til de, der har glemt solbrillerne derhjemme.

Ida Tokehøj fra Søndersø Borgerforening har travlt ved tombola-tromlen, og hvis man mere er til langsigtede investeringer, er det også muligt at købe en folkeaktie i et multi- og samlingshus i Søndersø.

Foreningen Mangfoldighed på Nordfyn sætter sit aftryk på sommerfesten med smagsprøver på søde kager og med medlemmer i farverige klæder, mens Kidd Makandawire fra scenen trommer gang i festen med sine afrikanske rytmer.

- Kom nærmere, jeg bider ikke, lokker han, og da publikum drister sig tættere på scenen, forsøger han også at få gang i fællessangen.

Inde i det store telt spiller "Just Smile", udenfor sælges fadøl og ristede pølser, mens spejderne skærer løs i det, der gerne skulle være Danmarks største brunsviger. Og på den vis kan sommerfesten fortsætte til klokken 21. Mindst.