Søndersø Kirke skal lukkes et år

Når årets sidste konfirmander har bekræftet deres tro i maj, rykker håndværkerne ind og renoverer Søndersø Kirkes indre fra gulv til loft. Der er informationsmøde søndag den 17. marts efter gudstjenesten.

Søndersø: Mørke skjolder tegner sig tydeligt på loft og vægge, store afskallede områder hvor kalken er faldet ned og træværket bærer præg af årtiers samlede sum af skrammer og slid. Søndersø Kirkes ældste del stammer tilbage fra 1200-tallet, og selv om det jo sådan set er Guds hus, så trænger det nu alvorligt til en kærlig menneskelig hånd. - Det er omkring et halvt hundrede år siden, kirken sidst fik en større overhaling indendørs. Man tænker ikke rigtigt over forfaldet, når man kommer ind, men så snart man kigger efter det, så er det over alt. Man kan virkelig se, at den trænger ganske alvorligt, siger sognepræst Ulrik Andersen, mens han peger mod et hul i væggen, hvor de originale sten kigger frem gennem puds og kalk. Ifølge planen for renoveringen skal Søndersø Kirke stå klar til næste års konfirmationer, hvis alt går som præsten prædiker. Den gamle bygning er selvfølgelig fredet i højeste klasse lige fra fundament til spir, så det er ikke noget med at menighedsrådet bare selv kan løbe i byggemarkedet efter en spand læsket kalk og en bred pensel. - Vi har hyret en arkitekt med viden om kirker, og der har været en lang dialog frem og tilbage med nationalmuseets eksperter. Der bliver også noget arbejde på loftet, hvor flere af gavlene skal spændes fast, forklarer Ulrik Andersen. Udover kalkning og maling er der sat penge af til et helt nyt varmeanlæg, der flytter radiatorerne væk fra væggene og ud under kirkegængernes bænke. - Det handler om, at vi vil skal have et mere effektiv udnyttelse af energien. Som det er i dag, forsvinder varmen ind i murene og op i hvælvingerne inden den når ned til kirkegængerne, fortæller Ulrik Andersen.

Søndersø Kirke Den ældste del af Søndersø Kirke stammer helt tilbage fra 1200-tallet, men døbefonden er sandsynligvis helt tilbage fra den tidligste trækirke.Den oprindelige del er opført i granitkvadre, mens der senere er bygget til i både 1400 og 1500-tallet. Kirken var i middelalderen viet til Sankt Peter og Paulus.



Efter tilbygningerne er kirken i dag udstyret med korsarme og tårn.



Kirken er bygget med to bronzeklokker, men den ene blev under grevens fejde omstøbt til kanoner.



For to år siden fik kirken med stor lokal opbakning og hjælp fra fonde støbt en ny klokke, så der nu igen er to i tårnet.

Kalken i kirken falder af i store flager og der dukker mørke skjolder op fra tidligere tider, hvor kirken var lyst op med levende lys.

Aktiviteter samles i Skamby Projektet er anslået til at løbe op i 8,5 millioner kroner og det kræver, at kirken skal holde lukket et helt år. I mellemtiden skal alt inventar flyttes ud og belysningen skiftes, mens alle kirkelige handlinger flyttes til sognets anden kirke i Skamby. - Vi har længe syntes, at der er alt for mørkt i kirken, så der skal også tænkes ny belysning i kirkerummet og våbenhuset. De gamle lysekroner skal støves af og poleres op, alle bænke skal slibes og males og der bliver syet nye hynder, fortæller Ulrik Andersen. Med i projektet hører også, at et hold eksperter skal gennemgå de gamle kalkmalerier, og i kirkens ene korsarm bliver bænkene udskiftet med stole, så indretningsmulighederne bliver mere fleksible. Menighedsrådet har besluttet, at holde et informationsmøde om det store projekt. Så søndag den 17. marts vil der være et informationsmøde efter gudstjenesten, hvor der også vil bliver serveret en let frokost. - Her kan folk få svar på alle deres spørgsmål og kirkens personale vil guide på en rundtur, hvor vi kommer omkring alle dele af renoveringen, fortæller sognepræst Ulrik Andersen. Gudstjenesten starter klokken 11.

Ulrik Andersen glæder sig til, at Søndersø Kirke kommer til at stå flot og nyrenoveret, men det kommer til at tage et år.

Mange steder er der hul helt ind til de originale mursten fra middelalderen.