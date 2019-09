Søndagscaféer starter sæsonen i Søndersø

Søndersø: Efter sommerpausen vender Søndagscaféerne tilbage på Mødestedet i Søndersø. Det er frivillige fra Røde Kors, der har overtaget arrangementerne, hvor der ud over et godt måltid mad også er sørget for musikalsk underholdning i løbet af dagen.

Første gang bliver søndag den 29. september og derefter bliver det den sidste søndag i hver måned.

- Sidste sæson var der et par gange, hvor der kom mere end 90 gæster, men nu har vi sat et maksimum på 80. Der er et stort behov for at skabe noget fællesskab for områdets enlige pensionister, men det må heller ikke blive for stort. Det skal både være hyggeligt og til at overskue for os, der arrangerer, fortæller Grethe Jakobsen fra Røde Kors-butikken i Søndersø.

Hun er med egne ord utroligt glad for, at Røde Kors fik mulighed for at overtage arrangementerne.

- Som en aktivitet under Røde Kors skal det kun lige kunne løbe rundt, så man får både mad, musik og hyggeligt samvær for kun 60 kroner, siger Grethe Jakobsen, der også håber at den varslede nye telekørsel igen vil gøre det muligt for flere at komme.

Maden bliver bestilt fra SuperBrugsen i Søndersø, så det kræver en tilmelding, hvis man vil være med.

Tilmeldingen kan ske senest tirsdag inden arrangementet til de to gange frivillig-Grethe på telefon: 29724433 eller 20121930.