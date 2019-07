Social bådtype og fair konkurrence

Fem Hobie-katamaraner fra Sejlklubben Egensedybet deltager fra 17. juli ved EM i Frankrig. De unge sejlere sprudler af begejstring og forventning, da avisen møder dem til sejlercamp på Helnæs. Her giver de to forklaringer på, hvorfor netop Hobie er den bedste bådtype for dem.

Fællesskabet - Vi er som én stor familie, når vi mødes til stævne, vi kender jo hinanden efterhånden. Det kræver godt samarbejde og god kommunikation på båden. Det er en meget social bådtype.