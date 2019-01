Smadrede vindue med sodavandsdåse: Nytårs-indbrudstyve råbt ud af huset

Kamilla Kim Kej vågnede, mens to tyve sneg sig op ad trappen i hendes hus nytårsnat. To andre indbrud ramte også Nordfyn ved årsskiftet.

To andre nytårs-indbrud

Hun fik hurtigt vækket sin mand og tilkaldt politiet. Fyns Politi var hurtigt at finde på adressen med hundepatrulje.

Samme aften blev Uggerslev ramt af endnu et indbrud ikke så langt derfra på Gl. Skolevej, hvor en rude også blev smadret. Her blev en Lenovo-bærbar, smykker, sølvtøj, spiritus og kongeligt porcelæn stjålet, ifølge Fyns Politis døgnrapport.

Døgnrapporten nævner også et indbrud på Rugårdsvej i Morud. Her blev der et sted mellem den 30. december og 1. januar brudt et vindue op og stjålet flere Louis Poulsen-lamper.