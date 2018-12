Slutspurt: Sidste torvemarked før jul

Bogense: På torvet i Bogense er det stadig muligt at købe de sidste fornødenheder til jul. Markedet har åbent i dag torsdag fra 9 - 17 og foregår på torvet foran Bogense Kirke. Skulle man have glemt den sidste ost til juledagene, slik til juleaften eller et par røde træsko til julebal, er det stadig muligt at nå det.

Bent Hansen fra Vonge har solgt træsko i snart 20 år, men er kommet til markeder i Bogense, siden han var barn. ? Det var dengang, her var sommermarked med tivoli, et lille cirkus og dødsdromen. Der er så hyggeligt, slutter han. Foto: Ann Lykke

Anni Jørgensen fra Esbjerg sælger hjemmelavede nisser, som sidder på en grydeske. Hendes far købte et stort parti for 30 år siden fra Ryslinge Grydeske-fabrik. - Det er træls at konkurrere med de store butikker, som sætter tingene ned for tidligt. For hende er julen ikke omme endnu, som hun siger. Foto: Ann Lykke