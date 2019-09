Slut på byggetørke: Privat investor vil bygge rækkehuse i Fionaparken

Efter udgifter på 26 millioner kroner og over tre år, uden at én eneste grund er blevet solgt, er der nu lys forude. En privat investor er parat til at købe en projektgrund i Fionaparken i Bogense.

Bogense: På trods af at Fionaparken ligger centralt i Bogense, har det knebet gevaldigt med at få solgt byggegrundene. Efter et omfattende og bekosteligt arbejde med at få ryddet op efter maskinfabrikken Fiona, der tidligere lå på området, blev grundene udstykket og udbudt til salg for over tre år siden.

Den samlede pris for projektet løb op i 26 millioner kroner, men indtil nu er der ikke solgt én eneste grund. Derfor glæder borgmester Morten Andersen (V) sig over, at der nu ser ud til at være gået hul på bylden.

En privat investor har meldt sin interesse for at købe en projektgrund i Fionaparken i Bogense. På baggrund af købstilbuddet har kommunen sat gang i udarbejdelsen af den lokalplan, der kræves for at investoren kan opføre det ønskede byggeri på grunden.

- Vi har haft en del henvendelser både på projektgrundene og parcelhusgrundene. Nu er der udsigt til, at vi kan indgå den første købsaftale, og det kan meget vel blive afsættet til, at også andre investorer melder sig på banen, siger borgmester Morten Andersen (V).

Bygherren planlægger at opføre otte rækkehuse med varierende størrelser fra 79 til 96 kvadratmeter. Hver boligenhed får en mindre have, og der udføres desuden et fælles gårdmiljø med redskabsskur. Bygherren, der indtil videre holdes hemmelig af kommunen, har et ønske om en snarlig afklaring.

Næste skridt i den proces tages onsdag, hvor Teknik- og Miljøudvalget skal drøfte udarbejdelsen af en ny lokalplan, der giver mulighed for at "bygge tæt-lav byggeri på arealet", som det hedder i fagsproget. Forvaltningen indstiller, at udvalget siger ja.